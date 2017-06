Voltado para o público infantil, primeira edição do Festival dos Pitocos rola no próximo mês

News

Foi a partir da constatação da falta de opções de entretenimento para crianças na faixa de zero a seis anos que as atrizes e produtoras culturais Ágata Baú e Juliana Brondani bolaram o Festival dos Pitocos, cuja primeira edição vai rolar no mês que vem. A origem do projeto está na própria experiência de Ágata e Juliana, mães das fofas Stella, de um ano e oito meses, e Clara, de quatro anos.

O festival apresentará espetáculos de artes cênicas e música, atividades literárias e debates sobre educação, cultura, entretenimento e políticas públicas especiais para crianças em Taquari, na Praça da Matriz (dias 8 e 9 de julho), e Lajeado, no Parque dos Dick (dias 15 e 16). Porto Alegre receberá o evento nos dias 7 e 8 de outubro, no Shopping Total.

Em cada local, a maratona de final de semana começa no sábado, às 14h, e se encerra no domingo, às 18h. A programação inclui espetáculos como Tóin, da Muovere Cia. de Dança, Cantos de Linho, de Lã, com poemas cantados de Dilan Camargo e direção de Liane Venturella, e Cuidado que Ronca, do grupo Cuidado que Mancha – além do Kombina, projeto itinerante de leitura e contação de histórias, coordenado pela escritora Chris Dias.