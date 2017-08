Mariana Catalane e João França protagonizam  o filme "Abissal"

Cinema

Os atores MARIANA CATALANE e JOÃO FRANÇA são os protagonistas do filme ABISSAL, recém-rodado no TECNA – Centro Tecnológico Audiovisual do RS. O curta-metragem foi produzido por uma equipe de universitários contemplados no edital de inverno Tecna-Teccine. A trama aborda a solidão a partir da história de João, homem de idade que vive isolado em uma casanas profundezas do oceano. A direção é assinada pelo estudante Bruno Dariva e a direção de produção é de Peter Marchi.



