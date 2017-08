VÍDEO: Inspirados nos Beatles, músicos gaúchos se apresentam em terraço da Capital 

Música

Olha só que bacana foi o concerto no terraço no final da tarde de quarta-feira na inauguração da Lojas Lebes no Centro Histórico de Porto Alegre com uma baita banda especialmente montada pelo produtor Dante Longo: Nando Endres (Comunidade Nin-Jitsu) no baixo, Rafael Malenotti (Acústicos & Valvulados) no vocal e violão, Tchê Gomes (TNT) na guitarra e Sady Homrich (Nenhum de Nós) na bateria.

A função começou com a antológica Get Back, dos Beatles - para lembrar a apresentação dos fab four no telhado da gravadora Apple, em Londres, em 1969 -, e incluiu clássicos do rock gaúcho como Amigo Punk, Surfista Calhorda, Detetive, Velhas Fotos, Tô de Saco Cheio e Camila, Camila.