Assembleia aprovou trenzinho da alegria em meio à votação do pacote

Política

Faz sentido um governo que encampa o discurso de crise financeira e encaminha um pacote com medidas de ajuste fiscal — com extinções de órgãos públicos, inclusive — aprovar um projeto que criará despesa extra de R$ 30 milhões por ano? Pois foi isso que ocorreu na Assembleia na semana passada, em meio à votação do pacotaço do Executivo.

Uma emenda assinada pelo líder do governo, Gabriel Souza (PMDB), e aprovada pelo plenário, permitirá que os papiloscopistas tenham os salários dobrados ao serem equiparados aos peritos criminais. A emenda foi protocolada em meio à discussão de um projeto do Executivo que alterava o regime de dedicação exclusiva dos funcionários do Instituto-Geral de Perícias (IGP). À primeira vista, parecia algo inocente, já que apenas alterava a nomenclatura dos papiloscopistas, chamados agora de peritos papiloscopistas. Na prática, trata-se de um aumento salarial disfarçado.



Leia mais:

Piratini define estratégia para recorrer ao STF por mudança na forma de repasse aos poderes

Piratini foi irredutível sobre PEC dos Poderes, alega oposição ao justificar votos contra projeto



Nos bastidores da Assembleia, a tese para a aprovação do texto, que teve o voto contrário apenas de Marcel van Hattem (PP), é de que um deputado pressionou o Piratini e condicionou o seu apoio ao pacote à aprovação da emenda por ter interesses pessoais com ela. ZH procurou o deputado Sergio Peres (PRB) para ouvir as suas explicações, mas não o encontrou até o encerramento desta edição. Embora a emenda tenha sido rejeitada por outros parlamentares, somente Van Hattem votou contra no mérito do projeto.

— Foi surpreendente, uma emenda que chegou em cima da hora. Votei contra porque está sendo criada uma vantagem indevida em relação ao que foi proposto no concurso público. Creio que é inconstitucional e creio que o governador vai vetar — afirma Van Hattem.

O valor que será desembolsado para pagar os 320 papiloscopistas promovidos às vésperas do Natal seria suficiente para manter ao ano a Fundação de Economia e Estatística (FEE) e os seus 180 funcionários, por exemplo, ou a Fundação Piratini (TVE e FM Cultura) e 247 empregados.

É fundamental que a base do governo (e os deputados da oposição, que também votaram a favor) esclareçam afinal qual foi o acordo que permitiu a votação de um projeto que aumenta despesas em R$ 30 milhões enquanto ceifavam 11 órgãos públicos e mais de 1,2 mil empregos nas sessões da última semana.