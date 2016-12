Estado paga R$ 2.260 do salário de dezembro e parcela 13º em 12 vezes

Conta-gotas do Piratini

Os servidores do Executivo vão receber na quinta-feira uma parcela de até R$ 2.260 líquidos (por matrícula) do salário de dezembro. Com esse valor, o Estado quita os salários de 55% dos servidores da administração direta. A folha será quitada até 13 de janeiro.

O 13º salário deste ano será parcelado em 12 vezes e terá correção de acordo com a variação da poupança, a título de indenização pelo atraso. A primeira parcela, equivalente a 1/12, também será depositada na quinta-feira. As demais serão pagadas sempre no último dia útil do mês. O governo encaminhará à Assembleia, para votação em regime de urgência na convocação extraordinária prevista para o final do mês, o projeto que prevê a correção da parcela do 13º, a partir de 20 de dezembro.

Como só dispõe de R$ 600 milhões em caixa para o pagamento de salários, o governo fez a opção de pagar o salário, e não metade do 13º como havia sido cogitado, para beneficiar os que ganham menos. A Secretaria da Fazenda concluiu que, se desse preferência ao 13º salário, haveria risco de emendar uma folha na outra.