Nem tudo foi ruim em 2016 

Retrospectiva

Tanta coisa deu errado em 2016, que as retrospectivas acabam por não contemplar os fatos positivos. Como os pontos negativos estão devidamente explorados, a coluna optou por destacar o que deu certo e que tem alguma relação com a política. A saber:

1. Nunca se teve tantos criminosos de colarinho branco na cadeia, condenados ou em prisão preventiva, nem tantos figurões usando tornozeleira eletrônica. A ideia de que o Brasil é o país da impunidade começa, enfim, a perder a força.

2. Dinheiro público desviado pela corrupção está voltando em quantidades superiores a tudo o que foi recuperado na história do Brasil. Dos R$ 10 bilhões surrupiados da Petrobras, segundo estimativa dos investigadores, a Operação Lava-Jato já recuperou ou bloqueou R$ 3,1 bilhões, contando com a ajuda dos governos de paraísos fiscais como a Suíça, que abriram a caixa-preta das contas secretas.

3. Em Porto Alegre, dinheiro do superfaturamento do contrato de limpeza de bueiros retornou à prefeitura após denúncia de Zero Hora.

4. A Bolsa de Valores teve o primeiro ano com variação positiva desde 2012, com altade 38,94%.

5. O excelente desempenho da agropecuária impediu que o tombo do PIB fosse maior.

6. A eleição municipal foi a mais barata e a menos poluída de todos os tempos, com a proibição de doações por empresas privadas. Como a Lava-Jato vem mostrando, o superfaturamento nas obras públicas permitia às empresas fornecedoras de produtos e serviços para o governo doarem quantias milionárias a partidos e candidatos.

7. Por convicção ou por necessidade, a responsabilidade fiscal entrou na agenda dos governos. Candidatos foram eleitos prometendo rigor fiscal, num sinal de compreensão do eleitor de que gastar mais do que se arrecada é plantar em terreno fértil a semente de futuras crises.

8. A Lei das Estatais, aprovada e regulamentada, estabelece regras mais rígidas para nomeações em cargos de direção e em licitações das empresas públicas.

9. Graças a políticas públicas de prevenção e à aplicação de punições mais rigorosas aos infratores, caiu o número de mortes em acidentes de trânsito.

10. A Assembleia Legislativa cassou o deputado Mário Jardel.

11. A Universidade de Passo Fundo anunciou para 2017 a retomada daJornada de Literatura.

12. O Brasil fez uma Olimpíada impecável e melhorou sua imagem aos olhos dos turistas.

13. Até no futebol tivemos avanços – e não foi apenas o êxito da Seleção de Tite, com 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa da Rússia. Na esteira da devassa na Fifa, que em 2015 derrubou cartolas corruptos, no Brasil foi aprovado o Profut, que "estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para entidades desportivas profissionais de futebol".



