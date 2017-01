Beijos no coração 

Crônica de domingo

Viver das palavras e trabalhar com elas faz de alguns de nós, jornalistas, uns chatos. Ia dizer chatos de galochas, mas está aí uma expressão que não tem sentido. O chato é chato de escarpins, de mocassins, de tênis, de botas, de havaianas e até de pés descalços. Minhas implicâncias com palavras e expressões são tantas, que não cabem numa crônica. Poucas me incomodam tanto quanto "cidadãos de bem", principalmente quando ditas ou escritas por pessoas que defendem a barbárie.

Dois episódios da semana ilustram a importância de escolher a palavra certa. Primeiro, a campanha "Gente boa também mata", com a qual o Ministério dos Transportes pretendia mostrar que qualquer um de nós, que se considera "cidadão de bem", pode virar um assassino por descuido.

Defensores dos animais ficaram particularmente ofendidos com o cartaz em que aparecia uma jovem com um golden retriever no colo e, em letras garrafais, a frase "QUEM RESGATA ANIMAIS NA RUA PODE MATAR". Em corpo minúsculo, a mensagem que queria passar: "Não use celular ao volante. Gente boa também mata".

Foto: Reprodução ZH

Em outro cartaz, aparecia um negro com porte de modelo e a frase? "O MELHOR ALUNO DA SALA PODE MATAR". Em corpo bem menor, o complemento: "Querer chegar um pouco antes pode pôr tudo a perder. Gente boa também mata. Obedeça os limites de velocidade".



Foto: Reprodução/ZH

Diante da repercussão negativa, o governo federal primeiro defendeu a campanha e explicou que a ideia era mostrar que não apenas o motorista estereotipado como "inconsequente" provoca acidente. No fim do dia, tirou a campanha do ar.

Tateando para encontrar uma palavra que não minimizasse a gravidade da chacina de Manaus, mas que não chocasse os "cidadãos de bem" que aplaudem o massacre em presídios porque acham que "bandido bom é bandido morto", Temer carimbou o episódio como um "acidente tenebroso". Criticado, escreveu em seu perfil no Twitter: "Sinônimos da palavra 'acidente': tragédia, perda, desastre, desgraça, fatalidade".

Peço perdão aos meus amigos que me mandam beijos no coração, mas essa é uma das coisas que me desinquietam. Porque mesmo entendendo o sentido figurado, não consigo escapar do literal e fico a imaginar um tórax aberto e o beijo no coração. Se pudesse sugerir uma troca para os que gostam de especificar o tipo de beijo que estão mandando nas suas mensagens escritas, proporia "beijos na alma". Porque alma é uma abstração e cada um pode imaginar do seu jeito. Dia desses, o querido jornalista Carlos Wagner, ex-colega de ZH, mandou-me um bilhetinho e terminou com um carinhoso e objetivo (como é do seu feitio): "beijo na testa".