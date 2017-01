Filho de Teori Zavascki confirma que ministro do STF estava em avião que caiu em Paraty

Acidente

O ministro Teori Zavascki era um dos passageiros do avião que caiu no mar em Paraty, no Rio de Janeiro. A confirmação foi dada pelo filho do ministro, Francisco Zavascki — segundo ele, o pai embarcou na aeronave do Hotel Emiliano que saiu de São Paulo e ia para Paraty com quatro pessoas a bordo.

— Agora é rezar e torcer por um milagre — disse à coluna o filho do ministro.

Depois, no Facebook, Francisco confirmou publicamente o fato:

Foto: Facebook / Reprodução

Teori é o ministro relator da Operação Lava-Jato e responsável por decisões que envolvem políticos com foro privilegiado. Nesta quarta-feira, interrompeu as férias e voltou ao Supremo Tribunal Federal (STF) para analisar as delações premiadas dos executivos da Odebrecht. A homologação permite que os depoimentos sejam usados para abrir novas investigações.



A aeronave modelo King Air C90, prefixo PR-SOM, saiu às 13h01min do Aeroporto Campo de Marte. De acordo com informações do portal G1, o avião caiu no início da tarde próximo à Ilha Rasa, em Paraty. O aeroporto do litoral informou que o avião caiu a dois quilômetros de distância da cabeceira da pista.

Informações preliminares indicam que chovia forte no momento do acidente, mas ainda não há comprovação se as condições climáticas tiveram influência determinante no desastre.