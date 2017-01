Jovair Arantes tenta conquistar votos no Rio Grande do Sul 

Em campanha

Um jatinho com capacidade para oito passageiros pousou no aeroporto Salgado Filho na tarde deste domingo, trazendo o deputado Jovair Arantes (PTB-GO). Candidato à presidência da Câmara, ele está percorrendo o país em busca de votos e de visibilidade para suas ideias. Amanhã, terá encontro com o prefeito Nelson Marchezan e com a governadora em exercício, Silvana Covatti.

Para pagar o jatinho, Jovair diz que passou o chapéu. Até o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que o acompanha na parte gaúcha do roteiro, entrou na "vaquinha".

Jovair sustenta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), é inelegível. E confia que a Justiça tirará o adversário do páreo, já que a Constituição veda a reeleição. Maia foi eleito quando Eduardo Cunha caiu.

Apesar dos indícios de que o governo está comprometido com Maia, na sexta-feira, Jovair esteve com o presidente Michel Temer em São Paulo e ouviu dele que o Planalto não tem candidato. O deputado reconhece que a cadeira de presidente da Câmara tem fama de maldita. Por isso, se for eleito, diz que vai convocar um pastor para benzê-la.

PORTAS ABERTAS - A convite do ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, uma equipe da prefeitura de Porto Alegre, capitaneada pela secretária Maria de Fátima Záchia Paludo, passará dois dias em Brasília, numa imersão para conhecer todos os programas federais que podem ser implantados na Capital em regime de parceria.

O programa Criança Feliz, de atenção à primeira infância, foi um dos que Terra citou como prioritários na visita que fez ao prefeito Nelson Marchezan na sexta-feira. O ministro disse ao prefeito que dinheiro para a área social não falta. O que faltam são bons projetos. O problema é que as prefeituras estão com dificuldades para dar a contrapartida exigida.

ALÔ, ALÔ, 156 - Cheia de ideias em sua estreia como vereadora, a Comandante Nádia (PMDB) fez um pedido de informações à prefeitura para saber se o telefone 156 está, de fato, servindo para atender às demandas da população.

A vereadora quer saber quantas chamadas o 156 recebeu em 2016, por bairro, e qual o índice de resolutividade.

Nádia acredita que esse estudo será útil para o prefeito Nelson Marchezan melhorar a qualidade dos serviços públicos nos bairros.

QUEM NÃO É VISTO... - Setores do PMDB estão insatisfeitos com a nomeação dos coronéis Andreis Dal'Lago e Mario Ikeda como comandante e subcomandante da Brigada Militar. O prefeito do partido era Eduardo Biacchi, peemedebista desde criancinha.

Biacchi foi preterido porque está fora da corporação, cedido para a Secretaria da Justiça. Embora seja o braço direito da secretária Maria Helena Sartori, acabou prevalecendo a máxima de que "quem não é visto não é lembrado".