Lajeado dá o exemplo de como vencer a inércia

Foi necessária a mão enérgica do juiz Luis Antônio Johnson para remover os obstáculos que impediam a abertura do presídio femino de Lajeado, construído tijolo por tijolo pela comunidade. Concluída em julho e inaugurada em novembro, a casa prisional segue vazia, amarrado à burocracia que tudo emperra. Amanhã, as primeiras presas ocuparão suas celas. E um novo capítulo dessa história começará a ser escrito.

Para que o prédio seja enfim ocupado, o juiz teve de radicalizar. Primeiro, avisou que, se alguma mulher fosse presa em flagrante na cidade, a liberaria por falta de vaga. Depois, deu prazo de 72 horas ao Estado para que colocasse o presídio em funcionamento. A cada empecilho colocado pela Susepe, a comunidade respondia com uma ação.

A obstinação do magistrado encontrou resposta na disposição do secretário da Segurança, Cezar Schirmer, de enquadrar a Susepe. Ao saber que tinha passado pelo vexame de inaugurar um presídio que 40 dias depois ainda não funcionava, Schirmer chamou a superintendente da Susepe, Marli Ane Stock, e deu o ultimato: ou removia os obstáculos ou seria substituída. Marli Ane ganhou carta branca para substituir as pessoas que estão boicotando a abertura da penitenciária. O primeiro a cair foi o delegado regional da Susepe em Lajeado, Eugênio Ferreira. Marli Ane comandará pessoalmente o início da operação.

Nascido em São Jerônimo, Johnson ganhou por merecimento do título de cidadão lajeadense. Desde que assumiu, há oito anos, engajou-se na Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública e ajudou a viabilizar a construção do presídio feminino, liberando recursos do Judiciário para obra.

Engana-se quem imagina que Johnson vai dar sua missão por encerrada quando conseguir a transferência de todas as condenadas de Lajeado que cumprem pena em outros municípios. O próximo passo é garantir que as presas estudem e trabalhem para que, quando ganharem a liberdade, não reincidam no crime.



Nos últimos três anos, o Poder Judiciário destinou para a área de segurança pública R$ 30 milhões em recursos originários de penas e medidas alternativas.