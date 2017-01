Marchezan anuncia mais secretários nesta terça-feira

Política +

MAIS SECRETÁRIOS - Dez dias depois da posse, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, anuncia nesta terça-feira, às 9h, novos nomes para as secretarias que ainda estão vagas. Das 15 pastas, cinco estão sem titular. O vereador Ramiro Rosário (PSDB) será o secretário de Serviços Urbanos, responsável pela zeladoria da cidade. Sob esse guarda-chuva, estarão o DMLU e parte das atividades do Dmae e do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP).

SOBE O SUPLENTE - Na vaga de Ramiro Rosário, assume o suplente Matheus Ayres, atendendo a uma demanda do PP, que não queria ficar com um vereador a menos. O PP elegeu quatro vereadores, mas Ricardo Gomes foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

EM FAMÍLIA - Há cinco anos trabalhando na Câmara como cargo em comissão (CC), Paula Cristina Dziedricki Scipioni, a irmã do deputado Maurício Dziedricki (PTB), foi promovida nesta segunda-feira a supervisora de gabinete do presidente da Casa, vereador Cassio Trogildo (PTB). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Legislativo.

EM FAMÍLIA 2 - A mulher do secretário de Relações Institucionais da prefeitura de Porto Alegre, Kevin Krieger (PP), Fernanda Jardim, também foi nomeada como assessora da bancada do Partido Progressista. Fernanda foi candidata a vereadora na última eleição, mas terminou na terceira suplência na coligação PP, PSDB, PMB e PTC. Na gestão de José Fortunati, várias mulheres de vereadores ocupavam cargos na prefeitura. Tecnicamente, a indicação não caracteriza nepotismo.

Foto: Carlos Macedo / Agência RBS

CALVÍCIE - Diante de convidados simpáticos aos governos estadual e federal, o governador José Ivo Sartori esbanjou bom humor na visita do presidente Michel Temer. Ao lado de Temer, Sartori brincava com a plateia de prefeitos e convidados, fazendo gestos de mímico. Na foto acima, aparece brincando com a própria calvície. Um assessor conta que, quando encontra um conhecido com cabeleira farta, ele costuma ¿pedir um pouco emprestado¿.

GAFE - Sartori estava tão à vontade, que acabou cometendo uma gafe. Dirigindo-se ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que ele deveria tomar cuidado porque "o Osmar Terra, que está aqui, conhece muito da saúde". Saia justa para Terra, ministro do Desenvolvimento Social, que ficou com um sorriso amarelo, já que é voz corrente em Brasília que Barros está pela bola sete.

SÓ ÁGUA - Temer também exibiu bom humor nos 40 minutos do encontro que teve com autoridades na Casa do BRDE na Expointer. Recebido pelo presidente do banco, Odacir Klein, ex-colega de Câmara, pediu apenas um copo de água e recebeu uma cesta de produtos gaúchos (vinho, cuia de chimarrão, geleias e até um conjunto de facas para churrasco).



SUSTADOS - O prefeito de São Lourenço do Sul, Rudinei Harter (PDT), sustou 18 cheques emitidos em 30 de dezembro por seu antecessor Daniel Raupp (PT), no valor total de R$ 1,2 milhão. A alegação do atual prefeito é de que os cheques eram pré-datados e seriam pagos com recursos de sua gestão, iniciada há pouco mais de uma semana.

AO MP - Raupp pediu na segunda-feira ao Ministério Público investigação sobre o cancelamento dos cheques usados para pagar fornecedores. O ex-prefeito diz que os pagamentos seriam realizados com dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios que o governo federal depositou no último dia útil do ano.

SUPERÁVIT - Na contramão da maioria das prefeituras gaúchas, que encerrou o ano passado amargando déficits milionários, Santa Cruz do Sul conseguiu fechar 2016 com superávit de R$ 6,4 milhões. O resultado foi possível graças ao contingenciamento de gastos e à antecipação do pagamento do IPTU, que rendeu R$ 8,7 milhões até o dia 31 de dezembro. A multa do programa de repatriação do governo federal também colaborou. De acordo com a prefeitura, se o governo estadual regularizasse a verba da saúde atrasada, a antecipação do IPTU não seria necessária. Desde o primeiro mandato, em 2013, o prefeito Telmo Kirst (PP) cortou cargos de confiança e diárias e reduziu a utilização de celulares funcionais e carros da prefeitura. Os salários dos servidores, prestadores de serviços e fornecedores estão com o pagamento em dia.