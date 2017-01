Prefeito de Canoas admite possível atraso no pagamento da folha de dezembro 

Sem dinheiro

Alegando falta de verba, o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato (PTB), admitiu nesta segunda-feira que a prefeitura pode atrasar o pagamento dos salários de dezembro do funcionalismo. Segundo Busato, o antecessor Jairo Jorge (PT) havia informado que deixaria R$ 34 milhões em caixa para o depósito da folha, no entanto, a maior parte são recursos vinculados, como recursos para a saúde, obras e merenda escolar, por exemplo. Do montante no cofre, de R$ 32,2 milhões, apenas R$ 7,2 milhões estão disponíveis para o pagamento de salários, de acordo com a prefeitura.

Caso a arrecadação dos próximos dias não seja suficiente para quitar os salários na sexta-feira, dia 6, o prefeito pretende priorizar os vencimentos dos servidores de carreira. A administração de Canoas espera receber nesta semana cerca de R$ 3 milhões relativos às multas do programa de repatriação do Governo Federal, além de valores referentes ao pagamento de IPTU e IPVA.

Luiz Carlos Busato também encaminhou nesta segunda-feira à Câmara de Vereadores a proposta de prorrogação do desconto no IPTU 2017 até 31 de janeiro para quem fizer o pagamento em cota única. O projeto foi aprovado por unanimidade horas depois de entregue ao Legislativo. O desconto será de 15%, mas pode chegar a 20% para bom pagador.



Na edição do fim de semana de Zero Hora, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), afirmou que em uma escala de zero a 10, a chance da prefeitura atrasar salários é 10. O tucano disse que se nada for feito "para alterar a relação entre receita e despesa", a administração da Capital não vai pagar os salários em dia.