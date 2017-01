Prefeito de Canoas nomeia três pessoas ligadas à carreira artística do filho cantor 

Tudo em família

Além de indicar o filho, Rodrigo Busato, para chefiar a secretaria de Comunicação de Canoas, o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) nomeou também pessoas ligadas à carreira artística do rebento. No dia 2 de janeiro, o Diário Oficial do município trouxe portarias nomeando Mauri Grando, empresário de Rodrigo Ferrari (nome artístico de Rodrigo Busato), e Edson Gandolfi, sócio da empresa que produz os clipes musicais do cantor sertanejo. Mauri foi oficializado secretário da Cultura e Gandolfi avalizado como assessor de Comunicação na pasta da Comunicação. Os salários são de R$ 13.215,43 e R$ 6.137,68, respectivamente.

Eduardo Quintana da Silva, produtor executivo da carreira do filho de Luiz Carlos Busato, foi nomeado diretor de Economia Cultural da Secretaria da Cultura no dia 5 de janeiro. O salário para esse cargo é de R$ 7.868,86.

As nomeações não infringem a lei, mas são questionadas pela população de Canoas. Em grupos no Facebook organizados por canoenses, as indicações já são chamadas de "trenzinho da alegria".

"É justo isso com dinheiro dos nossos impostos?", escreveu uma usuária participante do grupo sobre os novos CCs.

Ao Diário Gaúcho na quinta-feira, Rodrigo, 31 anos, afirmou que o fato de ser filho do prefeito aumenta sua responsabilidade.

— Estou feliz, mas a responsabilidade é muito maior por ser filho. E a cobrança também — disse. — Meu projeto na secretaria é informar com profissionalismo as ações da prefeitura para a população — revelou.

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, o sertanejo voltou a defender sua nomeação, enquanto formado em Comunicação Social e pela experiência ao assessorar o pai, embora tenha dito nunca ter exercido cargo público anteriormente.

— Sempre exerci esse trabalho, a gente quis deixar tudo dentro da lei e transparente. Quantos casos de filho de políticos que pegam carguinho em outro lugar, aquele jeitinho brasileiro, é disso q a gente quis fugir — afirmou.

Questionada sobre as nomeações ligadas à carreira de Rodrigo Ferrari, a Prefeitura informou que Mauri, Gandolfi e Eduardo são de extrema confiança do prefeito Luiz Carlos Busato. Segundo a nota da administração municipal enviada à coluna, "todos possuem qualificação e experiência para atuar nas secretarias para as quais foram designados".



Leia a nota na íntegra:

"As pessoas citadas são de extrema confiança do prefeito Luiz Carlos Busato e, por isso, foram nomeadas para exercer cargos de confiança na prefeitura de Canoas. Todos possuem qualificação e experiência para atuar nas secretarias para as quais foram designados.

O secretário da Cultura, Mauri Grando, é jornalista, radialista, empresário musical e atua há mais de 30 anos na área artística e cultural.

O diretor da secretaria da Cultura, Eduardo Quintana, atua há mais de 20 anos no meio artístico e cultural, por meio do assessoramento a artistas.

O coordenador de Publicidade da secretaria de Comunicação, Edson Gandolfi, é publicitário e atua há mais de 10 anos na área da comunicação".

Rodrigo Ferrari, nome artístico de Rodrigo Busato, se apresenta como cantor sertanejo há alguns anos no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, emplacou os hits "Tendel" e "Galática" nas rádios populares da Região Metropolitana.