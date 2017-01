Presídio para quem precisa

Apelo gaúcho

Foi atendendo a pedido do governador José Ivo Sartori e do secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, que o presidente Michel Temer anunciou a construção de um presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Sul. Não tem o glamour do metrô (que nunca saiu do papel), nem o apelo da segunda ponte do Guaíba (em construção) ou de uma BR-448 (inaugurada por Dilma Rousseff), mas é uma obra necessária nestes tempos de agravamento da violência e de superlotação nas cadeias do Estado.

Definido que o presídio será construído no Estado, começa a fase de escolha do local e de definição dos parâmetros com o Ministério da Justiça. Não basta o prefeito se dispor a receber um presídio de segurança máxima em seu município. O Ministério da Justiça exige que seja próximo de um aeroporto de médio ou grande porte, para facilitar as transferências interestaduais de presos a qualquer hora do dia ou da noite. Entre outras exigências, a área deve ser plana e ter no mínimo 25 hectares.

Leia mais:

Antes de anunciar presídio, Temer quis se certificar de que não haveria recuo do Piratini

Temer anuncia intenção de construir presídio de segurança máxima no RS

Entrega de ambulâncias é estratégia para tentar melhorar imagem de Temer



Mal saiu o anúncio e começaram a aparecer opositores da ideia, com o argumento de que um presídio federal não resolve o problema da superlotação ou que o Estado não deveria se candidatar a receber um local que, por definição, abrigará os presos mais perigosos do país.

Os mais românticos dizem que é preciso construir escolas em vez de presídios, como se fosse possível escolher entre um e outro. No momento, o Rio Grande do Sul tem colégios em quantidade suficiente para a população em idade escolar. Precisa, sim, melhorar a infraestrutura, qualificar o ensino e valorizar os professores para que, no futuro, a demanda por vagas no sistema prisional diminua. É imperativo ter onde acomodar os condenados, separados dos presos provisórios. É mais do que necessário construir cadeias em que o preso estude e trabalhe, em vez de ficar na ociosidade, dependendo do Estado e tendo tempo de sobra para se pós-graduar no crime.

A par da estrutura física, o Estado precisa de uma mudança radical na gestão do sistema prisional. A falência do atual modelo foi decretada há anos, sem que os governos tenham sido capazes de produzir uma alternativa.



Aliás

Na primeira quinzena de fevereiro, o governo deve anunciar a contrapartida do Zaffari pelo terreno da FDRH na Avenida Praia de Belas. Em vez de um prédio administrativo, como previsto no acordo original,o governo prefere vagas em presídios.