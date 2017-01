Rumo à Assembleia, dois secretários são exonerados por Sartori

Mudanças

O governador José Ivo Sartori exonerou dois de seus secretários nesta segunda-feira. Lucas Redecker (PSDB), titular da pasta de Minas e Energia, e Catarina Paladini (PSB), chefe da secretaria do Trabalho, deixam os postos no Executivo rumo à Assembleia Legislativa para ocupar suas cadeiras como deputados. A saída foi publicada no Diário Oficial.

O resultado das eleições em 2016 motivou a movimentação. Com a posse de Miki Breier (PSB) como prefeito de Cachoeirinha, Catarina, que era deputado suplente, assume de vez a cadeira do partido.

Chamado em 2015 para reforçar o secretariado estadual, Redecker deixou sua vaga na Assembleia para a suplente Zilá Breitenbach (PSDB), que agora vira titular com a ida do tucano Jorge Pozzobom para a prefeitura de Santa Maria. Agora, o ex-secretário de Minas e Energia do Rio Grande do Sul retorna ao Legislativo para completar seus dois anos de mandato.

Os secretários adjuntos Ayres Apolinário, do Trabalho, e Artur Lemos, de Minas e Energia, assumem interinamente o comando das pastas.

A saída dos dois auxiliares do governador abre caminho para uma reforma no primeiro escalão, prometida ainda em 2016. Com a iminente saída do PDT do governo, as pastas hoje ocupadas por membros do partido devem sofrer alterações — o que permitiria dar espaço para o independente PTB.