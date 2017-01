Site criado a pedido de Marchezan para cadastro de currículos reúne 2,7 mil candidatos

Política +

HÁ VAGAS - Até agora, 2,7 mil candidatos se inscreveram no site criado a pedido do prefeito Nelson Marchezan para concorrer a cargos de dirigentes (secretário municipal e diretorias ligadas à administração direta, empresas, autarquias e fundações) e executivos (gerente, coordenador e superintendente). Marchezan diz que está com dificuldade para encontrar pessoas qualificadas para a área de finanças. Podem se cadastrar profissionais de todas as áreas, servidores públicos ou não, desde que tenham ficha limpa e qualificação comprovada. As incrições devem ser feitas no site bancodetalentospoa.com.

Foto: Jeancarlo Hunhoff / Divulgação

GERAÇÕES - Em um roteiro para visitar os novos prefeitos de sua região, a Celeiro, no Noroeste do Estado, o secretário da Agricultura, Ernani Polo, teve uma boa surpresa. No mesmo dia e local, encontrou o prefeito mais jovem e o mais velho do Estado.O advogado Gustavo Bigolin, 24 anos, assumiu domingo a prefeitura de Alegria. Aos 82 anos, o agricultor Armindo Heinle, conhecido como Armindão, administra pela terceira vez o município de Bom Progresso.

DEMANDAS - O caçula e o decano são do PP, partido de Ernani Polo, e têm em comum o fato de estrearem na vida pública como prefeitos, sem passar pela Câmara de Vereadores. O secretário aproveitou para receber dos dois prefeitos as demandas para sua pasta, já que a agricultura é a principal atividade econômica de Alegria e de Bom Progresso.



NAS SOMBRAS - Por mais que os líderes neguem, existe na base do governo Sartori uma articulação discreta para romper o acordo que assegura ao PT a presidência da Assembleia neste ano e entregá-la ao PTB, que deu votos preciosos ao Piratini em dezembro. O argumento usado nas sombras para tirar a presidência de Edegar Pretto é que a oposição fez uma jogada partidária e eleitoral ao votar contra os seus princípios históricos no projeto do duodécimo. Também há o receio de que Pretto aceite um pedido de impeachment de Sartori. O PP resiste em quebrar o acordo.

CONTRA - O deputado Elvino Bohn Gass (PT) está aproveitando o recesso na Câmara para mobilizar sindicatos de trabalhadores rurais e líderes políticos e religiosos contra a reforma da Previdência. Nos encontros, o deputado estimula a formação de comitês municipais contra a reforma. Nesta quarta-feira, Bohn Gass participou da reunião da regional da Fetag no Vale do Taquari. Presente, o bispo dom Canísio Klaus disse:_ Quando nos roubam dinheiro, ficamos chateados, mas, quando o que nos furtam é um direito, aí a dor é realmente importante e grande.