Sob nova direção, Fundação Piratini substitui equipe para preparar extinção

ENTRA E SAI - Responsável por comandar a Fundação Piratini no período que precede a extinção, o jornalista Orestes de Andrade Jr. substituiu os oito cargos de confiança da antiga diretoria e retomou a produção de programas na TVE e na FM Cultura. Durante a transição, os servidores do quadro que serão demitidos ao final do processo deverão trabalhar normalmente. Sete dos 10 contratos com apresentadores terceirizados não foram renovados.



COMANDO - Três diretorias terão novos titulares: Laura Rejane Mamfrim de Freitas assume o Jornalismo da TVE; Sabrina Thomazi fica no comando da FM Cultura; e Tatiane Forster foi designada para a Programação da TVE. Outros nomeados são Caroline Patatt, Luciana Mismas, Jaques Machado, Gustavo Roth, Paula Souza e Camila Quinteros.



POR 15 DIAS - Saiu no Diário Oficial desta segunda-feira a exoneração do chefe da Casa Civil, Márcio Biolchi. Como das vezes anteriores, a saída é temporária: para poder tirar férias, Biolchi reassume o mandato de deputado federal durante o recesso. Apesar das especulações de que deixará o governo neste ano, Biolchi deve retornar à Casa Civil no dia 30 de janeiro. O filho Leonardo, de seis anos, está matriculado em uma escola da zona sul de Porto Alegre.



UMA VELA... - Graças à antecipação do IPVA e ao aumento da arrecadação de ICMS, a primeira parcela do salário de janeiro dos servidores estaduais deverá ser maior do que nos últimos meses de 2016, mas é ilusão imaginar que o pior da crise já passou.

...PARA CADA SANTO - O secretário da Fazenda, Giovani Feltes, diz que o governo está com mais dinheiro no caixa único porque deixou de pagar fornecedores em dezembro. Nesta terça-feira, devem ser repassados mais de R$ 90 milhões para a saúde, já que no mês passado ficaram pendentes até repasses determinados por decisão judicial para hospitais.



CÁLCULOS - O governo poderia pagar parcela maior do 13º em janeiro, mas, como já formalizou o parcelamento em 12 vezes, a ideia é pagar o máximo do salário, para evitar que uma folha encoste na do mês seguinte.



Foto: Guerreiro / Assembleia Legislativa

ALÍVIO - Antes de assumir o Palácio Piratini para quatro dias de interinidade, a deputada Silvana Covatti (PP) fez dois apelos a Nossa Senhora Aparecida: que não houvesse rebeliões em presídios e que o Rio Grande do Sul não enfrentasse temporais. Nesta segunda-feira, ao devolver o cargo ao governador José Ivo Sartori, a expressão de Silvana era de alívio.

— Foi uma experiência gratificante do ponto de vista pessoal e profissional, com agenda cheia nos quatro dias – definiu a presidente da Assembleia.

SOLDADO DO PARTIDO - Cotada para concorrer ao Piratini, se a senadora Ana Amélia Lemos mantiver a decisão de disputar a reeleição, Silvana diz que está à disposição do PP. Depois da maratona de votações do final do ano, sente-se preparada para o que der e vier:

— Aquelas votações foram minha prova de fogo. Meu projeto é concorrer ao quarto mandato de deputada, mas, se o PP quiser, pode contar comigo.

Silvana representou o Estado na abertura da Couromoda, domingo, e nesta segunda, assinou convênios da Corsan para obras em Ijuí, Santo Ângelo e Cachoeirinha.



CENÁRIO QUASE PRONTO - A eleição suplementar em Gravataí, marcada para o dia 12 de março, tem pelo menos três pré-candidatos estabelecidos: Anabel Lorenzi (PSB), Marco Alba (PMDB) e Rosane Bordignon (PDT). O PT ainda não bateu o martelo, mas deve indicar Professor Valter para a disputa. Única mulher eleita vereadora, Rosane substituirá o marido Daniel Bordignon, que recebeu o maior número de votos em outubro, mas teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça.

NÃO, OBRIGADO - Dr. Levi, que poucos dias antes do pleito sofreu um acidente em seu comitê, em 2016, foi convidado por Anabel para ser o vice na chapa, mas declinou alegando problemas pessoais. O vereador Dilamar Soares, também do PSD, foi o indicado para compor a parceria.

DE OLHO NO PRAZO - Para os municípios com eleições suplementares em 2017, as convenções partidárias ocorrem entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro. O registro da candidatura junto à Justiça Eleitoral deve ser realizado até o dia 6 de fevereiro.



100% - O deputado José Stédile (PSB) é o único da bancada gaúcha na lista dos que tiveram 100% de presença nas sessões da Câmara em 2016. Dos 576 que exerceram o mandato em algum momento, somente 23 compareceram a todas as 94 sessões deliberativas.