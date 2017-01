Vem aí o maior arrocho de todos os tempos em Porto Alegre 

Tesoura nos gastos públicos

Na linha da maioria dos prefeitos que tomaram posse ontem nas capitais, Nelson Marchezan deve anunciar hoje e nos próximos dias fortes restrições aos gastos públicos. Pelo que o próprio Marchezan adiantou na campanha e nos dois meses de transição, o arrocho será o maior de todos os tempos. A palavra de ordem do prefeito é responsabilidade fiscal.

Para que as despesas caibam na receita e a prefeitura termine o ano sem déficit, as primeiras medidas serão de corte. A lista de iniciativas de ajuste deve incluir:

1. Congelamento de salários e de nomeações.

2. Redução de horas extras.3. Suspensão de contratos de aluguel de veículos. O prefeito pretende restringir o uso de carros oficiais e firmar convênio para que os deslocamentos sejam feitos de táxi.

4. Corte de cargos em comissão e funções gratificadas. O enxugamento do número de secretarias, com a retirada do status de secretário dos chefes de departamento, foi feito a partir dessa lógica

.5. Suspensão de pagamentos de débitos herdados da gestão de José Fortunati. A ideia é negociar com os credores: quem oferecer desconto maior recebe antes.

6. Revisão de contratos para reduzir despesas.

O equilíbrio das contas não será buscado somente pela redução das despesas. Marchezan já deu sinais de que buscará o aumento da receita de IPTU por meio da revisão da planta de valores. Embora tenha prometido não aumentar impostos, o prefeito deve revisar a base de cálculo. O valor dos imóveis é considerado defasado.

A fiscalização também deverá ser intensificada para combater a sonegação de IPTU e de Imposto sobre Serviços. Hoje, 40% dos contribuintes que optam pelo pagamento parcelado do IPTU acabam ficando inadimplentes.

A prefeitura deverá adotar critérios mais rigorosos para a concessão de anistia aos devedores de impostos.Outra fonte de receita identificada pelo novo prefeito são as parcerias público-privadas e as concessões. A Secretaria de Parcerias Estratégicas foi criada a partir da convicção de que, se a prefeitura não tem dinheiro, deve movimentar a economia com a ajuda do setor privado.