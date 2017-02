Bancada do PMDB pede a Sartori que não negocie o Banrisul com o governo federal

Renegociação

Semanas depois do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmar que o Banrisul estaria na mesa de negociações do Plano de Recuperação Fiscal, a bancada do PMDB pediu nesta segunda-feira ao governador José Ivo Sartori que não inclua o banco nas garantias do acordo.

Em um encontro no Palácio Piratini, os deputados pediram também a manutenção da lei que exige plebiscito para permissão de venda ou federalização especificamente do Banrisul.

O governador assegurou a seus correligionários que está fora de cogitação incluir o órgão nas negociações e que não pretende privatizá-lo. Disse à bancada que o governo federal nunca pediu oficialmente o banco.

O Plano montado pelos ministérios da Fazenda e do Planejamento deve ser votado nos próximos dias pela Câmara. O projeto não detalhará o que deve ser negociado, mas trará as diretrizes para adesão ao acordo e os compromissos dos Estados para o equilíbrio fiscal. Partirá do Piratini a decisão sobre quais patrimônios colocará à disposição para ter o aval a um empréstimo.