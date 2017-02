Beto Albuquerque e José Fortunati confirmam candidatura em 2018

De olho na disputa

Juntos na coligação de Sebastião Melo (PMDB) na última eleição, Beto Albuquerque (PSB) e José Fortunati (PDT) voltaram a reunir-se na sexta-feira para compartilhar impressões sobre o cenário em 2018. Os dois confirmaram que estarão na disputa.

— Seremos candidatos a cargos majoritários. Para quais, só o tempo dirá — disse Beto.

Para eles, a próxima eleição será o início de um novo ciclo da política. Na avaliação do presidente estadual do PSB, se os partidos não renovarem seus quadros para a disputa, a tendência é de haver um enxugamento de seus espaços no Legislativo e no Executivo.

A ideia é construir uma base e formar uma aliança forte para 2018. Não foi confirmada a união entre PDT e PSB. A crise econômica também foi pauta do encontro. De acordo com Beto e Fortunati, a superação das dificuldades financeiras passa por resolver a violência nas grandes cidades, os altos índices de desemprego e por promover o desenvolvimento.