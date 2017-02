Comunicado cobrando "vestimenta adequada" em órgão da prefeitura é desautorizado por Marchezan

Decotes liberados

Um comunicado enviado na sexta-feira pela diretoria do Demhab cobrando ¿vestimenta adequada¿ dos servidores no ambiente de trabalho foi desautorizado pelo prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan, nesta terça-feira.

Por e-mail, o departamento afirmava que estatutários, estagiários e CCs não poderiam usar, durante a jornada, bermudas, bonés, vestidos ¿colados¿ ao corpo, vestidos e bermudas ¿muito curtos¿ e camisas e blusas com ¿decotes prolongados¿.

O comunicado dizia ainda que a determinação foi divulgada após reunião com o diretor adjunto do Demhab, Amâncio dos Santos Ferreira, que é pastor evangélico. Ele foi nomeado pelo prefeito no dia 6 de fevereiro.



Consultado pela coluna, o prefeito Nelson Marchezan disse que a determinação enviada por e-mail foi um equívoco e que as orientações divulgadas pelo Demhab estavam canceladas por ele.



Leia o e-mail na íntegra:

"Conforme reunião realizada com o diretor-adjunto deste departamento, Sr. Amâncio dos Santos Ferreira, solicitamos que as chefias façam o controle da utilização de vestimenta adequada para o ambiente de trabalho.

Lembramos que os servidores (estatutários, CLTs, CCs e estagiários) não devem utilizar:

- bermudas (homens);

- calção e shorts;

- chinelos de dedo;

- camisetas tipo regata;

- bonés;

- camisetas com logotipo do time de futebol;

- vestidos "colados" ao corpo;

- vestidos e bermudas (mulheres) muito curtos;

- camisas/blusas com decotes prolongados;

Lembramos também, que é obrigatório o uso do crachá de identificação conforme Instrução Normativa nº 08/2006.

Coordenação de Infraestrutura e Recursos Humanos

R: 7238

cirh@demhab.prefpoa.com.br"