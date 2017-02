Depois de 37 anos no PDT, Nereu D'Ávila pedirá desfiliação do partido nesta segunda-feira

De saída

O presidente do PDT em Porto Alegre, Nereu D'Ávila, vai pedir desfiliação do partido no fim da tarde desta segunda-feira. Ele enviará ofício à Executiva Estadual informando a renúncia ao cargo e sua saída da legenda por "profundas divergências ideológicas e programáticas" com a cúpula regional e nacional do partido, liderada por Carlos Lupi.

À coluna, Nereu se disse desconfortável com a indicação do ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge para a disputa ao governo do Estado em 2018. Afirma que não conhece Jairo e que o assunto não foi debatido internamente, mas decido unilateralmente por Lupi.

Nereu foi amigo e companheiro político de Leonel Brizola, fundador do PDT e vereador na Capital por 34 anos ininterruptos. Por enquanto, não se filiará a nenhum partido.