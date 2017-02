Em vídeo, deputado defende exclusão de trabalhadores rurais da reforma da Previdência

Brasília

Defensor da retirada dos trabalhadores rurais da reforma da Previdência, o deputado Heitor Schuch (PSB) surpreendeu-se com o engajamento de um vídeo em que aparece questionando o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, sobre a proposta do governo. Até agora, a publicação no Facebook do parlamentar teve mais de 700 compartilhamentos e 486 curtidas.

Schuch iniciou sua manifestação perguntando ao secretário se ele havia se alimentado naquele dia. Diante da afirmativa de Marcelo, disse-lhe que deveria agradecer a Deus e aos agricultores. Depois, argumentou que o secretário não deveria fazer ideia da realidade do trabalho na roça porque, se conhecesse, não proporia aumento da idade mínima para aposentadoria dos agricultores.

