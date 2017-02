Missão à Índia na mira do governo

Rio Grande do Sul

Uma nova missão no Exterior em busca de investimentos está no horizonte do governo do Estado para este ano. Nesta quinta-feira, em um encontro no Palácio Piratini, o embaixador da Índia no Brasil, Sunil Lal, convidou o governador José Ivo Sartori para liderar uma missão ao país asiático.

Sartori se mostrou disposto a buscar investimentos e pediu para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia iniciar a organização da agenda com empresários daqui e da Índia.

O embaixador também articulou nesta semana o apoio com representantes de Farsul, Fecomércio, Fiergs e empresários da Serra – uma unidade da Marcopolo está instalada no país. O indiano mostrou-se interessado em parcerias nas áreas de tecnologia. Também mencionou que procura acordos no setor de móveis e vinhos.

Segundo o governo, a Índia é o 28º destino das exportações gaúchas e a 21ª origem das importações do Estado.

Essa seria a primeira missão de 2017. No ano passado, a viagem à Europa rendeu investimento de R$ 104 milhões da Lactalis para o Rio Grande do Sul.

Na visita, Sunil Lal tomou chimarrão e ganhou de Sartori um livro sobre a .indumentária gaúcha.