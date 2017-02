"Outros projetos virão", diz Sartori sobre contingenciamento de gastos no RS

Mais por aí

Na abertura oficial da colheita da uva no Estado, em Monte Belo do Sul, no sábado, o governador José Ivo Sartori deixou claro que outros projetos de enxugamento da máquina pública serão encaminhados para a Assembleia em 2017. Sartori disse a uma plateia formada por moradores, deputados estaduais e federais e correligionários que o pacote votado no ano passado não é tudo:

— Enviamos uma série de projetos para a Assembleia Legislativa para modernizar a máquina pública e buscar o equilíbrio financeiro. Mas ainda não é tudo. Outros projetos virão.

Está para ser votada também parte das propostas do Executivo não apreciada em 2016.

Em meio à festa da colheita, alertou que a renegociação da dívida com a União representa apenas um quinto da folha de pagamento do Executivo. Um pequeno alívio diante do déficit bilionário. Esse será um dos argumentos usados para viabilizar as propostas que estão por vir.

As viagens de Sartori para o Interior estão cada vez mais frequentes. Nos últimos três dias, esteve também em Sentinela do Sul, Tapes, Veranópolis, Antônio Prado e Vacaria, para inaugurar obras viárias e abrir a colheita da maçã.



TJ julga intervenção



Volta à pauta do Tribunal de Justiça nesta segunda-feira o pedido de intervenção federal no Estado proposto pelo Sintergs. O julgamento foi suspenso no fim de 2016 devido a um pedido de vista feito por um dos desembargadores.

O argumento para a ação é o atraso no salário dos servidores do Executivo. Se aprovada pelo órgão especial do TJ, a matéria será encaminhada ao STF.