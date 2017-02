PDT ganha mais um cargo no governo Sartori

Fica ou sai

Um dia antes de o PDT discutir, em reunião com a diretoria, sua saída ou permanência na base do governo do Estado, o governador José Ivo Sartori oficializou, nesta terça-feira, a nomeação de Flavio Lammel como diretor administrativo da FGTAS. Lammel é um dos líderes do partido no RS.

Nesta quarta-feira, Carlos Lupi desembarca em Porto Alegre para promover nova ¿reflexão¿ sobre os rumos da legenda. A reclamação do PDT é a mesma dos demais aliados: a falta de diálogo com a base, principalmente na construção do pacote enviado à Assembleia em 2016. Alguns deputados não se identificam com os propósitos do governo Sartori.