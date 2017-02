Reforma da Previdência vira tema da Romaria da Terra 

PROTESTO E ORAÇÃO

A reforma agrária, mote da tradicional Romaria da Terra, que neste ano chegou à 40ª edição, cedeu espaço para a discussão do que é hoje a maior preocupação dos pequenos agricultores: a reforma da Previdência. Nos discursos, a condenação unânime à parte que altera a aposentadoria dos trabalhadores rurais.

Realizada no Assentamento da Fazenda Annoni, em Pontão, com uma temperatura de mais de 30º C, a romaria reuniu centenas de pessoas que caminharam cerca de dois quilômetros, intercalando rezas e discursos políticos.

Usando um boné do MST, o presidente da Assembleia, Edegar Pretto (D), que começou a frequentar a romaria aos 10 anos, com o pai, Adão Pretto, caminhou ao lado do ex-governador Olívio Dutra e de João Pedro Stédile (E). O líder do MST informou o calendário de mobilizações que os movimentos populares farão contra a reforma da Previdência. Em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, haverá atos em todo o país, já que as mulheres serão as mais atingidas pelas mudanças nas regras da aposentadoria.

Além de discursar contra a reforma, Pretto incluiu a previdência na trova que faz com Severiano Telles na romaria desde que o pai morreu.



DEPUTADO FAZ APELO AO DAER - Preocupado com a segurança de quem trafega na ERS-122, o deputado Vinicius Ribeiro (PDT) fez um apelo à direção do Daer para que dê mais atenção à manutenção da rodovia.

Uma das preocupações de Vinicius é com a negligência no corte da vegetação, principalmente nos canteiros centrais, que dificultam a visibilidade da pista nos trevos e retornos. Outra é com a manutenção do asfalto.

Daer se comprometeu a executar as obras neste ano.

MATO ESCONDE A SINALIZAÇÃO - O problema da falta de corte da vegetação à beira de rodovias estaduais não é exclusivo da ERS-122, na região da Serra.

Na ERS-400, entre Sobradinho e Candelária, o mato esconde placas de sinalização em um trecho de serra, bastante perigoso.

Entre as placas ocultas pela vegetação estão as que alertam para risco de acidente e as que avisam sobre a possibilidade de deslizamentos de terra.

PONTO PARA OS MÉDICOS - A partir de hoje, os médicos que atuam no pequenos município de Nova Roma do Sul (3,5 mil habitantes), terão de bater ponto. O prefeito Douglas Favero Pasuch diz que a medida é necessária para bem atender a população.

Nova Roma é um caso raro de cidade em que não houve ponto facultativo no Carnaval. Pasuch justifica: se fizesse feriado, o custo para manter o serviço básico de saúde passaria R$ 8 mil por dia.

Segundo o prefeito, a cidade oferece serviços de saúde 24 horas por dia.

CONFIANÇA NA CURA - Em pleno Carnaval, o deputado Giovani Cherini (PR) iniciou um tratamento intensivo contra o câncer de garganta. Cherini está fazendo sessões de quimioterapia e radioterapia no Hospital da PUC.

O tratamento vai durar seis semanas.

O deputado está confiante na recuperação. Sua esperança vem da combinação entre a fé e os avanços da medicina, começando pelo preparo do oncologista André Fay, que estudou em Boston, nos Estados Unidos.