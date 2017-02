Rio Grande do Sul está a alguns passos da carência da dívida

Socorro financeiro

Recepcionados pelo secretário estadual da Fazenda, Giovani Feltes, os técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) assistiram nesta quarta-feira à apresentação dos servidores da pasta sobre o cenário financeiro a partir das mudanças já adotadas em relação ao ajuste fiscal. Edelcio de Oliveira e Paulo Ernesto Monteiro Gomes esperam fechar, em março, um relatório sobre os dados que lhes foram mostrados.

O trabalho deles não para por aí. No próximo mês, um técnico previdenciário acompanhará a dupla para um diagnóstico nesta área. Cabe a esses especialistas informar à União os riscos fiscais do Estado, por meio de resultado de projeções. O relatório servirá para sustentar a continuidade das negociações.

Como o Plano de Recuperação Fiscal inclui a carência da dívida por 36 meses, a STN analisará o fluxo de caixa nesse mesmo período. Outro aspecto que estará na balança são as dívidas com precatórios e com os professores devido ao não cumprimento do piso nacional do magistério.Além da carência, o aval para um empréstimo também está dentro do acordo.

Pela situação caótica no Rio de Janeiro, agora com a cassação do mandato do governador Luiz Fernando Pezão pelo TRE, o RS pode ser o primeiro a aderir ao plano. O fechamento depende ainda de vontade política.