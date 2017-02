Servidores do Estado receberão até R$ 3 mil na primeira parcela de salário

Parcelamento

Os servidores do Executivo receberão nesta sexta-feira a primeira parcela do salário de fevereiro, até o limite de R$ 3 mil por matrícula. Com esse valor, o Estado quita 64% das matrículas.

A folha foi rodada com nove faixas. Neste primeiro dia serão pagas cinco, que totalizam R$ 3 mil. A quitação será feita até 13 de março, conforme o ingresso de dinheiro em caixa.

Também hoje será depositada a terceira parcela do 13º salário de 2016, corrigido pela variação da caderneta de poupança. Para pagar esses R$ 3 mil antes do feriadão de Carnaval, a Secretaria da Fazenda antecipou o recolhimento do ICMS de energia, combustíveis e telecomunicações.