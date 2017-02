Sordidez sem limite

Ataque torpe

As redes sociais estão dando curso a uma sordidez poucas vezes vista na história política nacional. Conhecida por sua atuação em defesa dos direitos humanos, a deputada Maria do Rosário (PT) está sendo vítima de um ataque torpe valendo-se de sua filha de 16 anos. Um site hospedado fora do Brasil divulgou fotos da adolescente que passaram a ser compartilhadas por críticos das posições políticas da deputada.

Extraídas do Instagram da menina (um perfil fechado), as fotos foram publicadas com legendas que acusam a deputada de não cuidar da filha. Maria do Rosário acionou a Polícia Federal para identificar os responsáveis pela publicação, que afronta o Estatuto da Criança e do Adolescente. À coluna, a deputada manifestou indignação:

— Usaram fotos antigas, com legendas distorcidas, para me atacar. Vou proteger a minha filha e não permitirei que esses bandidos atinjam minha família.

Maria do Rosário também divulgou nota em seu perfil no Facebook:

"Minha filha está sendo vítima de criminosos nas redes sociais. Como mãe, não medirei esforços para protegê-la, como faço todos os dias da minha vida. Já tomei as medidas cabíveis e estou fazendo todas as denúncias possíveis para que os bandidos que atacam minha família sejam identificados e severamente responsabilizados. Nenhuma família merece passar por isto.

Eu e o meu esposo Eliezer Pacheco estamos indignados e repudiamos com veemência os atos criminosos de quem manipula imagens e informações, expondo uma menina de 16 anos.

Sabemos que todos os pais e mães têm preocupação com a exposição de seus filhos e filhas na Internet. Não há dúvida que este tipo de divulgação manipulada gera efeitos gravemente nocivos de dimensão imensurável às vítimas.

É revoltante que minha filha seja atacada pelas minhas posições e por minha atuação em defesa da dignidade humana. Não permitirei que minha filha seja desrespeitada.

Aos que têm o objetivo de me prejudicar e atingir minha família, afirmo que não conseguirão.

Maria do Rosário"