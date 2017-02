Testemunha de Lula, Tarso Genro depõe a Sergio Moro nesta quinta-feira

Caso do Triplex

O ex-governador Tarso Genro depõe nesta quinta-feira, por videoconferência, ao juiz Sergio Moro, como testemunha de defesa no processo do triplex do Guarujá, em que o ex-presidente Lula é réu.

Essa é a mesma ação em que o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi testemunha, no dia 9 de fevereiro.

A intenção de Lula com o depoimento de Tarso é mostrar que as relações ¿criminalizadas¿ pela operação Lava-Jato são normais na política.



A denúncia do Ministério Público Federal diz que R$ 3,7 milhões em propinas foram pagas a Lula. O repasse se deu por meio da reserva e reforma do apartamento triplex, em Guarujá, e do custeio do armazenamento de seus bens. O ex-presidente responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nessa ação penal pela Lava-Jato.

Para sua defesa, Lula também chamou, para testemunhar, os ex-ministros Alexandre Padilha, Ricardo Berzoini, Gilberto Carvalho, Aldo Rebelo e Jaques Wagner.