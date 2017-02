Uma Porto Alegre que temos vergonha de mostrar às visitas

Crônica de domingo

Meu amigo do Rio veio passar as férias no Rio Grande do Sul com a mulher bem no período em que eu estava por lá, na terra dele. Pediu-me indicações de hotéis, restaurantes, lugares para visitar em Porto Alegre, Canela, Gramado, Vale dos Vinhedos e arredores. Fiz uma listinha básica, que ele incrementou com pesquisas em guias especializados, blogs de viagem, lembranças de visitas anteriores. Na volta, quando nos encontramos, eles já tinham feito o roteiro pela Serra (que adoraram) e passado uma tarde no Centro Histórico. Meu amigo, que já visitou Porto Alegre outras vezes, a passeio ou a trabalho, ficou chocado com o estado de abandono da Capital.

O casal circulou pela Praça da Alfândega, adorou o Café do Margs, que na tarde de quinta-feira tinha show de tango com Daniel Carlos, um argentino que trouxe para Porto Alegre o encanto das milongas argentinas. A carioca adorou nosso Mercado Público – e eu precisei contar que o prédio foi parcialmente destruído em um incêndio no inverno de 2013 e, até hoje, o poder público não concluiu a reparação.

Como num filme, lembrei de janeiro de 2014, quando marquei encontro com uma francesa no mesmo Mercado Público e com ela subi pela Borges de Medeiros. Daquele encontro resultou uma crônica de sábado com o título "Senti vergonha da minha cidade". Outra vez senti vergonha do que se transformou o Centro Histórico da cidade que adotei como minha no distante 1978.

Na quinta-feira à noite, meu marido e eu encontramos os cariocas no Bar do Gomes, no Moinhos de Vento. Ouvimos elogios aos vinhos gaúchos, à simpatia das pessoas em toda a Serra, à gastronomia, à limpeza de Nova Petrópolis, à civilidade de Gramado e Canela. Descemos caminhando pela Padre Chagas e combinamos um almoço no dia seguinte.

Quando meu amigo perguntou se o Gambrinus ainda existia, respondi que sim. Que continuava muito bom e que no Mercado tínhamos outro restaurante que adoro, o Naval. Ele optou pelo Naval, porque gosta de experiências gastronômicas. Comemos divinamente bem, em um ambiente agradável, com serviço de primeira. Nos despedimos diante do ônibus turístico em que eles embarcaram para um passeio.

Subi a pé pela Borges, disposta a pegar a lotação Ipiranga-PUC, e entendi o desencanto do meu amigo com o centro da nossa cidade. Está difícil caminhar na calçada da Borges e na Rua da Praia com tantos ambulantes vendendo óculos, tiras de chinelos, carregador de celular, bugigangas eletrônicas, roupas, frutas. Catadores de lixo reciclável entram nos contêineres de lixo orgânico à procura de garrafas, latinhas e objetos que não deveriam estar ali. As pedras da Rua da Praia estão mais quebradas do que em 2014. Os remendos, feios como todo conserto malfeito. Até as placas indicativas das paradas de ônibus conservam restos de pichações e de adesivos.

Às vésperas do aniversário da Capital, ouso sugerir ao prefeito Nelson Marchezan: promova um mutirão para limpar o velho Centro e nos devolva o orgulho de mostrar às visitas que Porto Alegre é demais.