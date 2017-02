Vacina contra a pichação 

POLÍTICA+





Foto: Emanuele Nicola / Divulgação

Reeleito prefeito de Bento Gonçalves com 65,62% dos votos válidos em 2016, Guilherme Pasin (PP) é, em um ponto, o oposto do paulistano João Doria (PSDB). Enquanto Doria mandou cobrir de cinza os grafites de São Paulo, como parte de uma operação de limpeza da cidade, igualando arte e pichação, Pasin sabe separar as duas coisas.

Desde seu primeiro governo, em Bento Gonçalves as intervenções em muros e paredes deixaram de ser consideradas poluição visual.

– Eu buscava uma forma de livrar a cidade dos pichadores, mas sabia que não iria funcionar a simples proibição – conta Pasin.

Foi em conversas com grupos de hip hop que surgiu a ideia de usar o grafite como expressão artística:

– Hoje temos uma galeria de arte a céu aberto. E os artistas de Bento estão sendo chamados para dar oficinas em escolas particulares e até em outras cidades.

Antes de ser prefeito, Pasin havia se encantado com a transformação de Wynwood, uma área degradada e violenta de Miami que hoje é um dos pontos mais visitados por turistas interessados em conhecer a diversidade da arte de rua.

Na foto, Pasin contempla o talento dos artistas locais, como de Jackson Brum, na área central próximo à tradicional Via Del Vino.



CARNAVAL COM INCENTIVO - Enquanto boa parte dos prefeitos cancelou as festas de Carnaval por falta de recursos, Venâncio Aires conseguiu patrocínio para o desfile das escolas de samba, valendo-se da Lei Rouanet de incentivo à cultura.O prefeito Giovane Wickert (PSB) coordenou a articulação antes de tomar. As cinco escolas desfilaram sábado e ontem. Na primeira noite, 15 mil pessoas assistiram ao espetáculo.

NAS MÃOS DE DEUS - Resposta do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB) a um pedido de entrevista do jornalista Tiago Boff, da Rádio Gaúcha: ¿Não sou boa fonte. Estou fora da política¿.

Tiago perguntou se isso significava que não concorreria mais a cargo eletivo. Resposta de Geddel, por WhatsApp: ¿Deixa ver o que Deus aponta¿.

¿Não entendi¿, escreveu Tiago.¿

Quem acredita em Deus, entende¿, encerrou Geddel.

MUTIRÕES PARA LIMPAR A CAPITAL - Começam no próximo fim de semana os mutirões que a Secretaria de Serviços Urbanos está organizando para deixar Porto Alegre mais apresentável para o aniversário, em 26 de março.

Serão 10, no total, em diferentes regiões da Capital. O secretário Ramiro Rosário deve participar do primeiro mutirão, no sábado:

– Queremos despertar na cidade o sentimento de zelo. Vamos fazer a nossa parte, mas queremos que o porto-alegrense ajude a manter a cidade limpa.



BANCO DE VOLUNTÁRIOS - A Procempa vai desenvolver um aplicativo semelhante ao que foi usado para a formação do banco de talentos da prefeitura, para cadastrar voluntários que aceitem doar algumas horas do seu tempo para a cidade.

Além de pessoas físicas dispostas a participar dos mutirões de limpeza, a prefeitura quer mobilizar os empresários para que doem tintas e outros materiais necessários à recuperação e ao embelezamento de parques e praças.

Ramiro Rosário está tentando fazer parcerias com associações de moradores.