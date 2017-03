Deputados pedem "encontro de contas" do Estado com a União

Lei Kandir

Empenhados em encontrar uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, que engessa o Estado com as contrapartidas exigidas, deputados de 10 partidos foram ao Palácio Piratini, nesta terça-feira, cobrar uma ação mais efetiva do governador José Ivo Sartori em relação às compensações pelas perdas da Lei Kandir.

Deputados da base e da oposição querem que Sartori exija um ¿encontro de contas¿ com a União. Calculam que o Estado teria a receber R$ 43 bilhões pelo que deixou de arrecadar em duas décadas com a isenção de ICMS sobre as exportações e não foi ressarcido.

Em ofício, 15 parlamentares pediram para colocar o tema no ¿espaço central¿ da renegociação da dívida com o governo federal.

— Temos recursos a receber, e queremos esgotar todas as possibilidades de ressarcimentos que colaborem com a situação do Estado — argumentou o presidente da Assembleia, Edegar Pretto (PT).

Ao jornal Valor Econômico, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que não há encontro de contas a ser feito. Guardia se referia ao pleito do governo de Minas Gerais.

— Esse pedido de atualização dos valores pode não ser amigável. Aí tem de judicializar — contrapôs o deputado Luis Augusto Lara (PTB), que desencadeou o debate no RS.





Aliás

Não há na Lei Kandir previsão para devolver aos Estados tudo o que deixaram de arrecadar com a isenção de ICMS nas exportações. A compensação prevista é parcial e transitória e deverá ser regulamentada pelo Congresso por decisão do STF. Hoje, os R$ 43 bilhões mencionados pelos deputados não passam de miragem.