Edital para concessões das estradas gaúchas fica mais palatável

Na audiência pública realizada nesta quinta-feira em Lajeado, o governo federal apresentou uma proposta melhorada para o edital de concessão de rodovias federais no Estado.

A principal reclamação do governo do Rio Grande do Sul, de prefeitos e empresários da região cortada pela BR-386 foi parcialmente sanada: o edital em fase de elaboração deverá prever a antecipação das obras de duplicação da Estrada da Produção. Prevista inicialmente para o 12º ano da concessão, a duplicação do trecho Lajeado-Carazinho deve começar no segundo ou terceiro ano.

O secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, que foi a Brasília pedir alterações no edital, gostou das mudanças:

— A ANTT e o Dnit foram sensíveis às nossas ponderações e às reclamações colhidas nas audiências públicas, mas ainda é possível melhorar. Vamos continuar lutando para estender a concessão até Iraí, para não criar um gargalo de Carazinho para diante.

O cronograma apresentado nesta quinta prevê o leilão em novembro deste ano. A nova concessionária deve assumir no primeiro trimestre de 2018. Além da BR-386, a concessão inclui a BR-101 (São João do Sul-Osório), a BR-290 (freeway) e a BR-448 (da BR-386 até a Capital).

As manifestações políticas contra os pedágios não devem inviabilizar a concessão. A Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari, que representa 3,2 mil empresas, considera a concessão a única forma de garantir as obras, e a conservação, mas ainda tenta alterar o local das praças de pedágio.



O pior dos cenários para o Rio Grande do Sul é a BR-386 ser excluída da concessão, o que significa condená-la a continuar sendo uma rodovia de pista simples, com manutenção precária e altos índices de acidentes fatais.