Em vídeo, Renan Calheiros diz que reforma da Previdência de Temer é "exagerada"

Divergências internas

Reforma da Previdência é feita de forma gradual. Fernando Henrique, Lula, Dilma fizeram reformas na Previdência. O presidente Michel Temer também vai fazer reforma. Mas a proposta enviada ao Congresso parece estar exagerada. Uma publicação compartilhada por Renan Calheiros (@renancalheiros) em Mar 3, 2017 às 10:53 PST

Para aprovar a reforma da Previdência, o presidente Michel Temer terá de convencer a própria base no Congresso a votar a favor das modificações. A última crítica partiu do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), que nos últimos dias passou a usar com mais frequência suas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram e no Facebook, o líder do PMDB no Senado disse que Temer deve mandar um projeto com alterações no regime de aposentadorias, mas que a PEC em tramitação é exagerada.

— O Brasil vai ter de fazer também a sua reforma da Previdência. Os últimos presidentes da República fizeram suas reformas na Previdência: Fernando Henrique, Lula e Dilma. O presidente Michel Temer terá de fazer a sua reforma, o próximo presidente vai ter de fazer a sua reforma da Previdência. Essa proposta que foi mandada para o congresso nacional parece bastante exagerada, mas o Congresso, não tenha nenhuma dúvida, vai fazer a sua parte — disse o parlamentar no registro publicado.

Leia mais:

Governo detalha a reforma da Previdência

Por que o governo quer aprovar a Reforma da Previdência

Reforma da Previdência prevê que contribuição dos servidores suba para 14%

Reforma da Previdência vai afetar mais quem tem até 50 anos



O vídeo de Renan irritou Michel Temer. A crítica do alagoano contraria a estratégia do PMDB no Facebook, que vem condicionando a reforma à continuidade de programas sociais.

Temer delegou para o novo líder do governo no Senado, Romero Jucá, a tarefa de articulação com os colegas contrários à proposta.

Na comissão que analisa a PEC na Câmara, os aliados também são contrários a trechos da reforma. A maior resistência é em relação à extensão das modificações aos trabalhadores rurais.

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros e o crescimento dos gastos com Previdência, o governo quer modificar o acesso à aposentadoria, tanto para os servidores públicos quanto para os trabalhadores da iniciativa privada. O objetivo final, segundo a Presidência, é conter os gastos e equilibrar as contas públicas. Para isso, um dos objetivos do governo é fazer com que os brasileiros passem mais tempo no mercado de trabalho.