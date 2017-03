Renegociação

Convidado pelo deputado Frederico Antunes (PP), o secretário da Fazenda, Giovani Feltes, vai até a Assembleia no dia 20 para esclarecer as contrapartidas do Estado no regime de recuperação elaborado pelo governo federal.

Na audiência pública, Feltes deverá atualizar o andamento e os termos da negociações com a União.

— Esperamos ouvir novidades. Precisamos saber qual é o valor real da dívida e o prazo que está sendo renegociado o pagamento do que se deve — explica Frederico.