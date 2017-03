Justiça reabre caso da liberação de dinheiro do Banrisul para o Isam 

Escândalo insepulto

Para quem considerava enterrado o caso do repasse de R$ 13 milhões do Banrisul para a criação do Instituto de Saúde dos Municípios (Isam), que nunca se viabilizou, uma surpresa: no julgamento de uma apelação, os desembargadores Irineu Mariani (relator), Newton Luís Medeiros Fabrício e João Barcelos de Souza Júnior, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, decidiram, por unanimidade, que a ação de improbidade deve prosseguir.

Os alvos são o presidente do Banrisul à época da operação, Fernando Lemos, e o ex-presidente do Isam Flavio Lammel.

Confira a íntegra do acórdão clicando aqui.