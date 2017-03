"Lista de Janot", segunda edição

Lava-Jato

Dois anos depois de pedir investigação contra 51 pessoas envolvidas na Operação Lava-Jato, em 2015, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se prepara para enviar nos próximos dias ao Supremo Tribunal Federal (STF) outra lista de implicados nas delações dos 78 executivos da Odebrecht.

Desta vez, Janot pedirá direto a abertura de ação penal para muitos dos envolvidos. Se o STF acolher, os denunciados virarão réus.

Diversos investigados pelo MPF desde 2015 ainda estão no limbo do inquérito. À espera de uma decisão de Janot, o deputado Jerônimo Goergen (PP), por exemplo, não foi denunciado, nem teve o processo arquivado.

— Esses dois anos foram de muita pressão psicológica. O maior interessado em esclarecer sou eu. Estive por duas vezes a meu pedido com Janot para ver se precisavam de mais algum esclarecimento — explica o parlamentar, suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

Na segunda ¿lista de Janot¿, como o objetivo já é oferecer denúncia em alguns casos, esse limbo não existirá.

Conforme o jornal Folha de S.Paulo deste domingo, ministros de Michel Temer estarão no novo rol do PGR. Se o presidente cumprir o que havia dito em fevereiro, os integrantes da Esplanada denunciados serão afastados temporariamente do cargo.

Janot pedirá também o envio de casos para instâncias inferiores de processos envolvendo políticos sem foro privilegiado, mas que foram mencionados nos depoimentos. Entre eles, estão os ex-presidentes petistas Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, além dos ex-ministros Guido Mantega e Antonio Palocci.