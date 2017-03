Mínimo regional pode ser votado na próxima terça-feira 

Reajuste

Por um acordo entre os líderes partidários da Assembleia, o projeto que reajusta o mínimo regional em 6,48%, a partir de 1º de fevereiro, foi incluído na ordem do dia e está apto a ser votado na próxima terça-feira. Caso seja aprovado, o salário mínimo do Rio Grande do Sul ficará entre R$ 1.175,15 e R$ 1.489,24, englobando as cinco faixas salariais.

A apreciação pode ser adiada se a pauta do Legislativo continuar trancada, já que outras 10 propostas com pedido de apreciação em regime de urgência impedem novas votações. Nesta terça-feira, o deputado Frederico Antunes (PP) propôs ao líder do governo, Gabriel Souza (PMDB), aguardar a aprovação do Plano de Recuperação Fiscal no Congresso para retomar os trabalhos em plenário. Frederico sugeriu a manutenção dos pedidos de urgência. Se o governo endossar a ideia, os parlamentares ficarão mais algumas semanas sem votar.

Para o deputado, a bancada gaúcha na Câmara não é cobrada o suficiente e está ¿deixando que as coisas aconteçam¿, sem a devida participação no plano de recuperação.