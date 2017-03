No Dia Internacional da Mulher, Câmara da Capital terá mais três vereadoras

Homenagem

Com a proximidade do Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre ganhará o reforço de três representantes do sexo feminino nos dias 8, 9 e 10 de março. Nesse período, os vereadores do PT sairão de seus postos para que as três suplentes do partido tomem posse como titulares. Adeli Sell, Aldacir Oliboni e Marcelo Sgarbossa pedirão à Mesa da Câmara uma licença não remunerada para esses dias.

No PMDB, a vereadora Nádia Gerhard (foto) será a líder da legenda no Legislativo neste mês. A transferência do posto foi anunciada nesta quarta-feira por Idenir Cecchim em plenário. A brigadiana é a única representante do sexo feminino da bancada do PMDB.

As medidas fazem parte de um conjunto de homenagens ao gênero. Em Porto Alegre, dos 36 vereadores, apenas quatro são mulheres.



Em meio à Quarta-feira de Cinzas, o período de comunicações na primeira sessão de março na Câmara abordou a equidade de gênero. Vereadores criticaram a falta de creches públicas e defenderam o planejamento familiar.