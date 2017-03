No Facebook, PMDB ameaça com o fim do Bolsa Família se a reforma da Previdência não for aprovada

Terra arrasada

Quem vê as postagens do PMDB nacional no Facebook fica com a sensação de que o fim do mundo se aproxima para os brasileiros, a menos que seja aprovada a reforma da Previdência. Nada muito diferente do que os ministros do presidente Michel Temer dizem em encontros com empresários, mas a linguagem é de terra arrasada. Um card postado na quinta-feira diz, em letras garrafais: "Se a reforma da Previdência não sair, tchau Bolsa Família, adeus Fies, sem novas estradas, acabam os programas sociais".

Na quarta-feira, uma postagem dizia: "sem reforma da Previdência, Fies e Bolsa Família podem acabar".

A repercussão da mensagem não foi boa. Nas centenas de comentários e compartilhamentos, usuários da rede diziam sentir-se "ameaçados" e falavam em "chantagem" do governo.

A reforma da Previdência já foi encaminhada para a Câmara dos Deputados e aguarda votação em uma comissão especial, instalada em fevereiro. Depois, se aprovado, o texto segue para o plenário. Aliados de Michel Temer avisam que o projeto não deve ser aprovado da forma original e que tentarão modificar alguns trechos. Além da Câmara, o Senado também deve apreciar a matéria. Como é uma proposta de emenda à Constituição, será necessário aprovar em dois turnos e com maioria qualificada nas duas casas.



As redes sociais do PMDB são administradas por Lula Guimarães, 50 anos, o marqueteiro da campanha de João Dória (PSDB), em São Paulo. Foi Romero Jucá quem o contratou quando assumiu definitivamente a presidência do partido. Antes de irem ao ar, todas as postagens nas redes sociais são aprovadas pessoalmente por Jucá, que autoriza a divulgação.

Apesar dos comentários negativos, a polêmica rendeu visibilidade à página. À coluna, Lula justificou que o conteúdo reflete a realidade das contas públicas.

— A ideia não é causar polêmica só por causar. Temos de apresenta o ônus, não é terrorismo. Não tem nenhuma inverdade nisso — disse.

Pelas postagens da página do PMDB, também não há indícios de que o partido foi aliado fiel do PT por mais de uma década. Desde que Temer assumiu a presidência da República, a página ataca direta ou indiretamente os feitos do governo anterior e exalta as medidas do novo governo. Semanalmente há críticas e comparações entre as duas gestões.

No Carnaval, uma imagem trazia o texto "Cuidados no Carnaval para não dar PT", seguido por recomendações na legenda. Nos comentários, um usuário publicou: "casal imaturo quando termina o relacionamento fica soltando indireta nas redes sociais.... que deselegante".



— É uma provocação que faz parte do que pensa a sociedade, reflete o que as pessoas pensam — concluiu Lula.