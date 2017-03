Novo presídio deve ser erguido até 2018 em Bento Gonçalves

Terrenos por vagas

Até março de 2018, a iniciativa privada deverá construir em Bento Gonçalves um presídio fechado, com cerca de 500 vagas, e um do regime semiaberto, com 150 vagas.Em troca, o vencedor da licitação a ser lançada até o final de abril, receberá três terrenos em área nobre da cidade – dois do Daer e o que abriga o presídio atual, no centro, avaliados em R$ 40 milhões.

O novo presídio fechado será construído em área distante sete quilômetros do centro. O local do semiaberto, que precisa de um terreno de 50m x 50m, será definido até a próxima semana. O modelo de negócio para a permuta foi apresentado nesta quinta-feira a empresários da construção civil e ao prefeito Guilherme Pasin (PP) pelo secretário de Modernização Administrativa e Recursos Humanos (Smarh), Rafaelle Di Cameli, e pelo coronel Everton Oltramari, escalado pelo governador José Ivo Sartori e pelo secretário da Segurança, Cézar Schirmer.

Técnicos da Smarh, PGE, Fazenda, SSP e Susepe acompanharam a explanação.O próximo da lista é o Presídio Central, em Porto Alegre. Uma das possibilidades é construir um novo presídio na Região Metropolitana para desafogar o Central e, depois, reformar os pavilhões que estão semidestruídos.



Aliás

Na próxima semana será anunciado o local onde o Grupo Zaffari construirá um presídio com 400 vagas em troca do terreno da FDRH, na Avenida Praia de Belas. Depois de analisar várias áreas, o governo está entre Canoas, Viamão e Eldorado do Sul.