Números da pesquisa do Ibope mostram Temer no pior momento 

Ladeira abaixo

Na propaganda do PMDB, que os brasileiros viram pela TV ou ouviram no rádio nos últimos dias, Michel Temer é "o presidente certo na hora certa", o país está voltando aos trilhos com a queda da inflação e a recuperação da economia. No Brasil real, os eleitores entrevistados pelo Ibope para uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, Temer é um presidente com a popularidade em queda.

Aos números: 73% desaprovam a maneira de governar e 79% não confiam no presidente. Em junho de 2016, Temer tinha 13% de bom e ótimo e 39% de ruim e péssimo. Em março de 2017, bom e ótimo caiu para 10% e ruim e péssimo subiu para 55%, o pior desempenho desde que assumiu como interino, em maio de 2016.

Ao apresentar os números da tradicional pesquisa que mede a popularidade dos presidentes, a CNI deu um título generoso: "Avaliação do governo — Custo político de colocar a economia nos trilhos".

O levantamento indica que a reforma da Previdência é a grande vilã na hora de o brasileiro avaliar o governo. Instados a citar as notícias mais lembradas dos últimos dias, 26% cravaram "reforma da previdência".

É verdade que as reformas, tão necessárias quanto impopulares, ajudam a puxar Temer para baixo, mas não se pode ignorar a influência de outros fatores, como o fato de tantas figuras influentes no Planalto estarem envolvidas no escândalo da Lava-Jato. A corrupção é o segundo assunto mais citado quando a pergunta é sobre as notícias mais lembradas pelos entrevistados.

Dois dados são especialmente preocupantes para o Palácio do Planalto e para os aliados do governo que sonham com o poder em 2018: nenhuma área tem boa avaliação e a comparação com o governo Dilma é arrasadora para seu sucessor. Só 18% responderam que o governo Temer é melhor do que o de Dilma. Para 38% é igual, enquanto 41% o consideram pior. Também não há qualquer esperança de que venha a melhor: 52% acham que o restante do mandato será péssimo.

Área por área, a percepção é de terra arrasada: o menor índice de desaprovação é o do meio ambiente, com 63%. Depois vem a educação, 70%, até chegar aos impostos, com avaliação negativa de 85%. Saúde e segurança pública aparecem empatados, com 79% de reprovação.

É nesse cenário de desgaste, com índices que só encontram paralelo nos piores momentos dos governos de José Sarney, Fernando Collor e Dilma Rousseff, que Temer precisa convencer o Congresso a aprovar medidas capazes de ampliar a impopularidade. Com dois terços dos senadores precisando renovar o mandato e a maioria dos deputados preocupada em salvar a pele em 2018, a pesquisa indica que Temer precisará melhorar a comunicação com a sociedade. Do jeito que o governo vendeu as reformas e que o PMDB embalou as conquistas, não está funcionando.