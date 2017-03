Padilha reassume Casa Civil em dia de tensão

De volta ao Planalto

Prevista para hoje, a divulgação da segunda lista do procurador Rodrigo Janot coincide com o retorno do ministro Eliseu Padilha à Casa Civil, depois da licença médica para uma cirurgia de retirada da próstata. Padilha, que deve constar da lista de autoridades com foro privilegiado a quem o Ministério Público Federal pede autorização para investigar, reassume fragilizado pelas delações de executivos da Odebrecht que o colocam como receptor de dinheiro de caixa 2 para o PMDB.

Nos dias em que permaneceu em Porto Alegre, Padilha não falou. Para justificar o voto de silêncio, disse (e é difícil acreditar), que pro recomendação médica não estava lendo jornal, assistindo a TV nem ouvindo rádio. O ministro foi uma das personagens mais citadas nos últimos dias. Há, dentro e fora do PMDB, movimentos para convencer o presidente Michel Temer a livrar-se do seu braço direito, como se isso resolvesse os problemas do governo.

Pelo critério que estabeleceu, Temer não demitirá Padilha, Temer só afastará o chefe da Casa Civil, em caráter temporário, se ele for denunciado. E só o demitirá se a denúncia for aceita e ele se tornar réu. A outra possibilidade aventada é de Padilha pedir demissão alegando necessidade de cuidar da saúde, hipótese que o ministro nunca admitiu. Ontem, questionado se reassumiria nesta segunda-feira, o ministro foi outra vez lacônico: "Sim. Reassumo".

A cautela com as palavras antes de conversar pessoalmente com Temer tem explicação: a íntegra das delações só será conhecida quando cair o sigilo. Parte significativa deve ser conhecida hoje ou amanhã.

No fim de semana, foi publicada no jornal O Estado de S.Paulo uma reportagem com detalhes de pagamentos feitos ao ministro por emissários da Odebrecht. Em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na sexta-feira, o ex-executivo José de Carvalho Filho contou que a Odebrecht deu a Padilha quatro senhas para o pagamento de caixa 2 ao PMDB. As senhas eram Foguete, Árvore, Morango e Pinguim.