Petistas gaúchos defendem candidatura de Lindbergh à presidência do partido

Eleições partidárias

Pré-candidato à presidência nacional do PT, o senador Lindbergh Farias (RJ) esteve nesta segunda-feira em Porto Alegre para discutir a eleição partidária com os integrantes do movimento Muda PT. A disputa ocorrerá no congresso nacional da legenda, em junho.

Apoiado por toda a bancada federal gaúcha e pela maioria do diretório do RS, a candidatura de Lindbergh é oposição ao grupo de Rui Falcão, atual dirigente. No Estado, Olívio Dutra, Tarso Genro, Raul Pont e Carlos Pestana lideram o apoio ao senador, que deseja reaproximação com os movimentos sociais:

— Manifestei preocupação com o excesso de burocratização e acomodamento. O PT não pode perder a relação com os movimentos sociais e com a juventude. Temos de ter mais eleições diretas no partido. Temos de fazer também uma avaliação de erros e um programa para o futuro.

À coluna, Lindbergh defendeu o lançamento imediato da candidatura de Lula à Presidência da República:

— Acho, sinceramente, que Temer vai ter dificuldades para chegar ao final do governo. Por isso, estamos falando em lançar o nome de Lula agora, porque já teria uma alternativa.

Lindbergh só esqueceu um detalhe: a eleição é em outubro de 2018. O lançamento da campanha não alivia a situação de Lula na Lava-Jato. O PT prepara uma mobilização em defesa de Lula para o dia 3 de maio, data do depoimento do ex-presidente ao juiz Sergio Moro, em Curitiba.