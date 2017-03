Prefeitura de Porto Alegre exonera mais 70 CCs em meio ao Carnaval

Demissões

Além dos 41 demitidos na sexta-feira, outros 70 ocupantes de cargos em comissão foram exonerados da prefeitura de Porto Alegre no início desta semana. Em meio ao Carnaval, na segunda-feira, uma portaria publicada no Diário Oficial formalizou as demissões de gestores, assessores e gerentes.

Os CCs exonerados somam-se aos 370 que saíram do quadro da prefeitura em janeiro. A administração municipal não divulgou um balanço dos nomeados até agora. Nesta quinta-feira, o secretário de Planejamento, José Parode, apresentará ao prefeito Nelson Marchezan um balanço sobre as demissões e contratações.

No fim de 2016, cerca de 1,1 mil pessoas ocupavam cargos de confiança.