Procura-se um candidato para presidir o Brasil

De olho em 2018

A um ano e meio da eleição, o Brasil vive o auge do desencanto com a política e não tem favorito para a cadeira de presidente da República. Em um cenário de incerteza e receio, agravado pelo descrédito de setores até então confiáveis, como mostrou a Operação Carne Fraca, está adubado o terreno para a eleição de um candidato com o perfil de "salvador da Pátria". Essa percepção, que o ex-ministro Nelson Jobim expressou em entrevista a Zero Hora, é confirmada por pesquisas qualitativas conduzidas pela cientista política Elis Radmann, do Instituto Pesquisas de Opinião (IPO).

— Se a eleição fosse hoje, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), seria forte candidato a disputar com o ex-presidente Lula a ocupação desse vazio — opina a socióloga com base no que ouve dos eleitores.

E por que Doria, que nem completou três meses à frente da prefeitura de São Paulo, poderia conquistar os corações e mentes desse exército de descrentes? Elis responde:

— Mesmo que essas ações de marketing sejam consideradas populismo pelas pessoas mais esclarecidas, para uma parcela significativa da população elas são interpretadas como quebra de paradigma. Esse eleitor que quer "atitude", identifica nas ações dele o diferente, o que cuida.

Por essa lógica, o pouco tempo de mandato conta a favor de Doria para o caso de vir a ser candidato a presidente: a menos que alguma coisa muito grave aconteça, até a campanha de 2018, ele ainda não terá queimado o estoque de confiança. Falta a Dória tornar-se conhecido fora de São Paulo.



O primeiro lugar de Lula nas pesquisas de intenção de voto também encontra explicação nas sondagens qualitativas, em que os especialistas mergulham na cabeça do eleitor. Elis atribui o bom desempenho de Lula em meio ao tsunami da Lava-Jato a um conjunto de fatores: a memória dos programas sociais bem-sucedidos, a capacidade de dialogar com o eleitor de baixa renda, a falta de concorrentes e ao fato de não ter sido preso. Como não há contra Lula achados como os que surgem diariamente contra outros investigados, como jóias, contas no Exterior ou malas de dinheiro, o eleitor do ex-presidente tende a comprar o discurso dele de que está sendo perseguido.

Sobre Jair Bolsonaro (PSC), opção de uma fatia mais radical do eleitorado, as pesquisas mostram que não há "estabilidade discursiva". O nome aparece nas pesquisas, mas, desacompanhado de argumentos sólidos. O discurso de Ciro Gomes (PDT) também tem pouco poder para conquistar esse eleitor desencantado, porque não oferece uma novidade. É mais do mesmo que se ouviu em outras eleições.

O vazio poderá ser ocupado por um nome que ainda não surgiu no cenário. Tudo vai depender dos próximos capítulos da Lava-Jato e da escalada da tensão. Uma combinação de crise econômica com a descrença na política e o medo da violência produzem um caldo que torna impossível fazer previsões confiáveis sobre o futuro.