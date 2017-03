Sartori vai a Brasília de pires na mão

Agenda

Na audiência que terá com o presidente Michel Temer, nesta quarta-feira, o governador José Ivo Sartori pedirá que sejam abrandadas as exigências da União para o Rio Grande do Sul entrar no regime de recuperação fiscal.

Sartori, que viaja com o secretário da Segurança, Cézar Schirmer, tentará uma audiência com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio. Ele e Schirmer tornaram-se amigos de Serraglio quando foram colegas na Câmara e esperam que o novo ministro ajude o Estado.



Agenda do governador:

16h Senador Romero Jucá (Senado)

17h30 Michel Temer (Palácio do Planalto)

18h30 Rodrigo Maia (Câmara Federal)