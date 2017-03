Sete moças, 11 caixas e números superlativos 

Tsunami no Planalto

A segunda lista de Janot, entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) no final da tarde desta terça-feira, só poderá ser montada com precisão quando o sigilo for derrubado pelo ministro Edson Fachin. É um tsunami como nunca se viu na história do Brasil. Sete moças entregaram 11 caixas ao STF. Dentro das caixas, o procurador Rodrigo Janot acomodou 320 ¿procedimentos¿ que envolvem um número incerto de almas. Em cada um dos 83 pedidos de inquérito, pode estar mais de uma pessoa. E é possível que uma mesma autoridade com foro privilegiado seja citada em mais de um pedido de abertura de investigação.

Todos os grandes partidos foram atingidos. O procurador-geral pediu para investigar cinco ministros do atual governo, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), os ex-presidentes Lula(PT-SP) e Dilma Rousseff (PT-RS), os senadores Aécio Neves (PSDB-MG), José Serra (PSDB-SP), Edison Lobão (PMDB-MA), Renan Calheiros (PMDB-AL) e Romero Jucá (PMDB-RR), ex-ministros, deputados, governadores e ex-governadores.

As caixas de Janot também guardam 211 ¿declínios de competência¿. Traduzindo, são casos em que Janot entendeu que os citados nas delações premiadas de 78 executivos e ex-executivos da Odebrecht devem ser investigados em outras instâncias do Judiciário. Ex-ocupantes de cargos públicos que não estejam ligados a alguém com prerrogativa de foro cairão na primeira instância da Justiça Federal. Em Curitiba, na maioria nos casos, o que significa nas garras do juiz Sergio Moro.

A nova lista de Janot foi produzida a partir do pacote de delações da Odebrecht, a mais organizada das empreiteiras em matéria de contabilização de propina e de doações de caixa 2. Ainda falta processar e transformar em denúncias informações de delatores ligados a outras empresas, o que pode comprometer ainda mais os delatados pela Odebrecht e abrir o leque de investigações. Pela complexidade dos processos, é possível que parte dos que forem denunciados por Janot terminem o mandato sem terem sido julgados.

Quando o sigilo for levantado é que se saberá o tamanho do estrago no governo de Michel Temer. Há pelo menos cinco ministros na lista: Eliseu Padilha (PMDB-RS), Moreira Franco (PMDB-RJ), Bruno Araújo (PSDB-PE), Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) e Gilberto Kassab (PSD-SP). Padilha é o chefe da Casa Civil, por onde passa toda a articulação política. Moreira Franco, o responsável pelo ambicioso programa de concessões do governo. Será difícil impedir a paralisia no governo. Mais complicado ainda será fazer avançar no Congresso a reforma da Previdência.

É nesse clima de desconfiança em relação aos políticos em geral que ocorrem hoje, em todo o país, manifestações contra a reforma da Previdência. O movimento une sindicatos de bancários, professores, rodoviários, metroviários, fiscais de tributos e dezenas de categorias que tentarão dar uma demonstração de força no momento em que o governo e o Congresso estão fragilizados.